Slik jukser du deg til lengre vipper

Stjernenes favoritt-makeupartist deler et genialt (og helt gratis) triks!

TOPP.NO: Stjernene får det til å se så veldig lett ut når de pynter seg til fest — alle sprader de nedover den røde løperen med lange, blafrende vipper (og jepp, det er ikke sånn at absolutt alle bruker vippeextensions).

Men nå røper en av kjendisenes favoritt-makeupartister, Suzie Kim, et lite triks som gjør det lett for deg å jukse deg til lengre øyevipper du og — og det beste av alt er at det er fullstendig gratis!

LES OGSÅ: 6 enkle tips for finere vipper

— Varm opp maskaraen din med hårføneren din eller rett og slett hold maskaraen under rennende varmt vann i noen sekunder, sier den celebre sminkeeksperten til Eonline.

— Tenk på det som å smøre oppvarmet smør på brødskiva i forhold til kaldt, hardt smør, legger hun til.

LES OGSÅ: Slik setter du på falske øyevipper

Den varme, flytende konsistensen skal føre til at selv de tynneste vippenede dine blir fyldigere og forlenger dem helt uten å klumpe. Yay!