Det er ikke alltid like fett å være Brooklyn!

TOPP.NO: Det er ikke få ganger vi har drømt om å vokse opp med foreldre som er superstjerner — og er det én som virkelig vet hvordan det er, så er det Brooklyn Beckham.

Kjekkasen og de tre yngre søsknene hans (Romeo, Cruz og Harper), har tross alt fotballstjernen David Beckham og tidligere «Spice Girls»-medlem Victoria, som mor og far.

LES OGSÅ: Justin Bieber har havnet i alvorlig trøbbel — sjekk sjokkerende video her!

Når det er sagt, betyr det slettes ikke at faren din ikke kan gjøre pinlige ting selv om han er superstjerne. David beviser igjen og igjen at han er utrolig glad i barneflokken sin, men også at han kan være en skikkelig, skikkelig pinlig pappa også!

Sjekk ut sju av gangene han garantert har fått en av barna sine til å rødme og ville synke ned i et sort hull (og ja, det er som oftest eldstemannen Brooklyn det går verst utover):

LES OGSÅ: Selena Gomez og The Weeknd dro på en hinsides dyr date

1. Da David fotobomba takkevideoen

Reached 1 million followers on my mums birthday. Thank u guys so much #ismydadcoolerthanme Et innlegg delt av bb (@brooklynbeckham) fredag 17. April. 2015 PDT



Brooklyn rundet én million følgere på selveste bursdagen til moren, og skal poste en video på Instagram som takk. David ødelegger takketalen ved å rope at de skal dra og legger til at han «har 52 [millioner]» følgere. 17-åringen kunne ikke annet enn å tagge posten #ismydadcoolerthanme? Lol.

2. Da David spamma Facebook Liven

Et innlegg delt av WIll_ENTMeme(@will_ent) mandag 23. Jan.. 2017 PST



Jepp, David hang seg på Facebook Live-sendingen til eldstesønnen for å påpeke at han strengt tatt skulle vært på skolen (i tillegg til å røpe at Brooklyn hadde rappet genseren hans). Cringe!

3. Da David postet et bilde han ikke skulle

Brooklyn looking his cool self... Sorry but I had to post this.. Love you big boy Et innlegg delt av David Beckham (@davidbeckham) tirsdag 22. Des.. 2015 PST



Brooklyn, som gjør det stort som modell og fotograf, kan vel ikke ha gått med på at dette bildet ble postet av faren? Vi kan ikke annet enn å le — spesielt med Davids kommentar under bildet! Lol.

4. Da David røpet datedetaljer om Brooklyn på TV



Det er ikke bare fryktelig kleint at faren din sitter og snakker om kjærlighetslivet ditt på TV i beste sendetid, men at han i tillegg avslører at han faktisk var tilstede under Brooklyns aller første date — dét er pinlig det!

LES OGSÅ: Brooklyn dro på overraskende date med tysk modell

5. Da David sa det var hans genser

Rocking the old school Ralph Lauren Et innlegg delt av bb (@brooklynbeckham) fredag 27. Nov.. 2015 PST



En kul selfie med en vintage genser blir en smule mindre kul når faren din kommenterer bildet ditt med: «Det er min genser».

6. Da David fortalte at han kjører kidsa til skolen



I et intervju kom det frem at den pensjonerte fotballstjernen føler seg som en taxisjåfør til tider, når han må kjøre de fire ungene til ulike skoler hver dag. Men det var kanskje ikke det verste. Han røpet nemlig en historie om at han en gang ropte «jeg elsker deg!» til Brooklyn idte sønnen var på vei inn på skolen. Heeelt krise!

7. Da David avslørte hvor lyst han faktisk skriker

Not his average morning before school... Proud of my little man with his new Christmas single and also helping children around the UK with the proceeds from this... #ifeverydaywaschristmas @cruzbeckham @AppleMusic @globals_make_some_noisesmarturl.it/IEDWCi Et innlegg delt av David Beckham (@davidbeckham) onsdag 07. Des.. 2016 PST



For én gangs skyld var det ikke Brooklyn som fikk gjennomgå av pappaen, men yngstesønnen Cruz. I videoen ser man den søte hjerteknuseren som hører sin egen låt bli spilt på radioen for første gang. Og David blir litt vel gira. Så gira at hylet hans går helt opp i fistel. Lolz!

Kilde: Cosmopolitan