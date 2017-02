En sjokkerende film av superstjernen som angriper en fyr skal være grunnen.

TOPP.NO: Om det er fordi han er en skikkelig ulykkesfugl eller rett og slett ordentlig rampete, er det i hvert fall ikke første gang at Justin Bieber havner i trøbbel.

Stjernen blir stadig vekk beskyldt for å være en hissigpropp, og har flere ganger blitt knyttet til slåsskamper.

Igjen risikerer kanadieren å havne i retten, etter at han angivelig skal ha blitt filmet mens han går løs på en fyr etter en amerikansk fotball-kamp i juni — og popsangeren er ifølge TMZ stemplet av politiet som hovedmistenkt i saken.

Offeret som har anmeldt Biebs sier at artisten stjal solbrillene hans og at han derfor tok et bilde av stjernen. Dette skal visstnok ha fått «Sorry»-sangeren til å se rødt, og 22-åringen skal ha angrepet fyren ved å slå han flere ganger.

Se den sjokkerende filmen her!

Foreløpig har ikke politiet tatt saken videre, men dersom kanadieren blir arrestert kan det bli ordentlig alvorlig denne gangen.

Ifølge offeret selv havnet han på sykehus med blant annet en hjernerystelse. Ifølge kilder i saken skal han ha politianmeldt saken denne uken, etter å ha mislykkes med å ordne opp direkte med Justin selv.

Vi krysser fingrene for at det går bra — vi har jo vært sååå glade for at Justin har skjerpa seg den siste tiden og holder seg unna trøbbel <3

Og i videoen kan man jo strengt tatt ikke se hvem av dem som startet slåsskampen og det er jo Justin som havner i bakken til slutt..