Jepp, det virker som at Sophie Turner forsnakket seg big time i nytt intervju!

TOPP.NO: Det nærmer seg premiere på sjette sesong av suksess-serien «Game of Thrones» — og ryktene vil ha det til at vi får et gjensyn med det magiske universet i juni. Yay!

Og om du har vært ivrig tilhenger av HBO-dramaet, har du garantert fått med deg at det er én ting som går igjen i sesong etter sesong: Én eller flere av dine favoritt-karakter i showet kommer garantert til å dø.

LES OGSÅ: Justin Bieber har havnet i alvorlig trøbbel — se sjokkerende film

Jepp, den overdådige serien, som er basert på bøkene til George R. R. Martin, har aldri vært redd for å kvitte seg med de gode, snille karakterene på de mest forferdelige måter (ref: Hodor og «The Red Wedding» — vi gråter fortsatt den dag i dag).

Det derfor det siste intervjuet med Sophie Turner, som spiller Sansa Stark i «GoT», gjør oss sååå glade!

LES OGSÅ: Hør den nye låten til Selena Gomez og Kygo her!

DATER JOE JONAS: Sophie Turner har vært sammen med DNCE-sangeren siden før jul. Foto: NTB Scanpix



På årets British Acadamy Film Awards røpet nemlig blondinen til HeyUGuys hva hun driver med for tiden:

— Vi er i gang med å spille inn neste X-Men, vi ble akkurat ferdige med innspillingen av sesong 7 av [Game of] Thrones, og jeg har et par filmer jeg må gjøre før X-Men starter. Og deretter setter vi i gang med sesong 8.

LES OGSÅ: Slik er drømmefyren til Kendall Jenner

Woah! Det høres da fryktelig ut som at hun blir med inn i den siste sesongen av serien til neste år?! I så fall kan vi nyte sesong 7 uten å være redde for at Sansa dør...