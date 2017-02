Derfor er det bra å være singel

Jepp, forskning viser nemlig at det er mange fordeler ved å ikke ha kjæreste!

TOPP.NO: Synes du det er kjipt å ikke ha en kjæreste? Eller nyyyyter du singellivet og synes det er ganske så deilig å kunne gjøre hva du vil når du vil?

Uansett kan du nå glede deg over at forskning viser at det slettes ikke er så dumt å ikke ha noen bae!

En undersøkelse som er gjort på University of California sier at single personer gjerne er mer knyttet til foreldrene sine, søsken og venner, enn de som er i et forhold — og at man fort trekker seg litt unna andre mennesker når man gifter seg (ikke at det er noe å bekymre seg for på en stund ennå...).

I tillegg viste forskningen at selvstendige, single folk ikke opplever like mange negative følelser som de som er i et forhold.

Jepp, man slipper rett og slett unna en del småkrangling og kjip stemning. Lol!

Det skal sies at dette var en undersøkelse som i stor grad handlet om eldre, single folk kontra de som er gift, så det behøver kanskje ikke stemme helt på en prikk når man er yngre.

MEN det er uansett fint å tenke på at det ikke er noe galt i å ikke ha kjæreste — det er rett og slett bare ganske digg!

Kilde: Vi Unge